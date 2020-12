Simha lehaïm, littéralement, la joie pour la vie ! J’étais loin d’imaginer que ma rencontre avec cette association Simha lehaïm créée par des femmes francophones, des mamans, qui ont pour mission de rendre aux enfants d’Israël leurs sourires, allait à ce point me bouleverser cette semaine et pour toujours… Arielle Bitton, sa Présidente, depuis 20 ans dans le domaine associatif, œuvre avec une équipe de bénévoles pour mener à bien les actions et projets.

A quelques centaines de mètres d’un bord de mer qui n’attend plus que ses milliers de touristes, se trouve une école d’enfants de familles en très grande précarité sociale, des orphelins, des enfants qui ont besoin d’aide, qui ont besoin de nous…. L’autre face de Tel Aviv, celle qu’il faut aider. Simha Lehaim a pris en charge la Bar Mitsva de 26 enfants et n’a lésiné sur aucun moyen, une fête est une fête surtout quand elle s’adresse à des enfants. De la déco de ballons, en passant par des tables garnies de douceurs, un accueil en petit-déjeuner avant le repas de fête, la musique et le chofar, rien ne manquait à l’appel, mais surtout et le plus important, leur offrir ce qu’ils garderont toute leur vie : les tefillins, le talit avec des pochettes brodées à leur nom, leur livre de prières, et pour tous des cadeaux !

Si cette merveilleuse mitsva a eu lieu, c’est que de généreux donateurs ont compris quel était le travail de l’Association et que rien n’était impossible. Apporter de la joie dans leur vie en passant par un événement inoubliable qu’ils méritent autant qu’un autre !

Aujourd’hui, c’est à une autre mitsva que l’association va s’atteler : ne plus laisser un seul enfant aller à l’école l’estomac vide. Ils sont encore des centaines et des centaines à ne pas avoir leur déjeuner à la pause comme tous les autres et parfois se couchent sans avoir de quoi se nourrir : cela est insupportable et nous ne pouvons l’accepter !



Nourrir chaque jour un enfant est le nouvel objectif de l’association Simha Lehaim !

Aidez Simha Lehaim à accomplir ce beau projet et cette belle mitsva pour que plus jamais un enfant n’ait faim.

Un don de 126 Shekels / mois / an nourrira chaque jour un enfant.

Les liens pour faire un don :

• En shekels, euros ou dollars : https://donorbox.org/simha-lehaim-1

En Euros avec un reçu cerfa automatique : www.allodons.fr/simha-lehaim

Par Paybox ou BIT : 0542265882 avec un reçu.

On compte sur vous, ils comptent sur vous !

Afin d’aider les enfants d’Israël et de soutenir cette association, vous pouvez contacter le 0542265882.

www.simhalehaim.com