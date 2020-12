Un groupe de rabbins du courant sioniste-religieux a lancé un appel aux quatre partis qui le composent pour qu’ils s’allient et se présentent ensemble aux élections séparément de Yamina. Ces partis sont Habayit Hayehoudi, Ihoud HaLeoumi, Otzma Yehoudit et Noam. Parmi les initiateurs, le rav David-‘Haï HaCohen, directeur de la yeshiva « Netivot Israël » de Bat Yam et le rav Yaakov Sternberg, appartenant à l’aile sioniste-orthodoxe et qui avaient appelé à voter Yahadout Hatorah lors des dernières élections.

Le rav Sternberg a expliqué le sens de la démarche : « Jusqu’à présent, in savait que Yamina n’était pas un parti religieux, et après les propos du député Matan Kahana, qui n’exclut pas de s’allier à des partis laïcs tels que Yesh Atid ou Meretz, nous avons compris que Yamina n’est pas un parti de droite non plus. J’espère que tous les partis sionistes-religieux s’uniront et participeront à cette démarche ». Il a annoncé que ce groupe lancera une campagne intensive auprès des dirigeants de ces formations afin qu’ils fassent front commun et se démarquent de Yamina.

Le parti de Naftali Benett et Ayelet Shaked a réagi conformément à la nouvelle ligne politique adoptée : « L’Etat d’Israël est en état d’urgence. Un million de citoyens au chômage et un pays qui galope vers une troisième vague. La division et la haine intérieure rappelle l’époque de la fin du 2e Temple. Yamina sous la présidence de Naftali Benett unira la population d’Israël, combattra le Corona et rétablira l’économie. Toutes les forces sionistes positives sont invitées à épauler cette mission de sauvetage ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90