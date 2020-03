Tout comme les Juifs diffusaient la Peste noire au Moyen-âge ils diffusent aujourd’hui le virus du Corona!!! C’est en tout cas le sens de ce qu’a dit Oussama Al-Kawasmeh, membre du Conseil révolutionnaire du Fatah d’Abou Mazen.

Dimanche, il a accusé les « Israël et les colons » de pratiquer « une politique raciste et terroriste de la pire espèce » et a cité entre autres (sans les montrer…) « des images montrant des soldats de l’occupation et des colons en train de diffuser le virus du Corona parmi la population palestinienne » ce qui prouve selon lui « l’ampleur du racisme israélien ». Le terroriste accuse aussi Israël de pratiquer « une politique immorale et inhumaine » envers les travailleurs ‘palestiniens’ en refusant d’effectuer les tests de dépistage.

Des propos qui n’ont rien à envier aux pires accusations antisémites du Moyen-âge ou de l’époque nazie.

En 2016, devant le Parlement européen, Abou Mazen avait affirmé sans sourciller qu’un rabbin aurait exigé du gouvernement israélien qu’il empoisonne l’eau potable des ‘Palestiniens’. L’observatoire “Palestinian Media Watch a publié une liste interminable des versions ‘palestiniennes’ de l’accusation médiévale de l’empoisonnement des puits, en accusant notamment Israël de propager le SIDA ou d’autres maladies dans la population ‘palestinienne’ et d’y diffuser de la drogue.

Photo Illustration