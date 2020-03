Dimanche soir, des informations concordantes faisaient état de négociations pour un ralliement d’Amir Peretz et Itzik Schmuli au gouvernement d’urgence nationale! Amir Peretz obtiendrait un ministère économique élargi et Itzik Schmuli le ministères des Affaires sociales. Cette nouvelle non encore confirmée a fait bondir plusieurs personnalités de la gauche.

Meirav Michaeli, n°3 du Parti travailliste (qui compte trois députés…) a appelé Amir Peretz à réunir d’urgence une convention travailliste par Internet « afin de respecter les principes démocratiques du parti ». « Je veux savoir si vous avez réellement l’intention d’entrer dans une coalition dirigée par un homme accusé de corruption », a-t-elle fait savoir à Amir Peretz.

Nitzan Horowitz, président de Meretz a déclaré: « A la fin de cette triste journée il faut constater une chose: tout est en train de se désintégrer autour de nous et tout se négocie. Mais Meretz ne trahira pas, ne désertera pas et sera toujours fidèle à ses valeurs et à ses électeurs ».

Yaïr Golan, seul député d’Israël Démocratique dans le bloc Avoda-Meretz a été bien plus virulent: « Si l’ordre de marche du parti travailliste est de ramper vers un gouvernement hypertrophié et gaspilleur dirigé par un homme accusé de corruption, Amir Peretz et Itzik Schmuli sont en train de dilapider tous leurs principes de manière définitive. Le parti qui aura créé l’Etat d’Israël sombrera dans le marécage du cynisme politique et personne ne pourra alors le sauver ».

Photo Gili Yaari