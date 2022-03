Corona en Israël : le taux d’incidence dépasse 1

Ces derniers jours, on assiste à une recrudescence de l’épidémie de Corona. Le taux d’incidence est passé au-dessus de 1.

D’après les données du ministère de la Santé communiquées ce soir, on compte 7081 nouvelles personnes contaminées dans les dernières 24 heures, soit un taux de 16% de tests positifs.

Le nombre de malades graves a, lui aussi, augmenté, pour la première fois depuis deux semaines et s’élève à 326 dont 133 en réanimation. A ce jour, 10149 personnes sont décédées du virus depuis le début de l’épidémie en Israël dont 26 cette semaine.

Les autorités sanitaires observent de près l’évolution de la contamination dans le pays, notamment après la découverte d’un nouveau variant en Israël qui serait un mélange entre deux sous-espèces de l’Omicron : BA1 et BA2. Pour autant, les médecins ne tirent pas, pour le moment, la sonnette d’alarme. Le Pr Cyril Cohen, interrogé sur Aroutz 13, a ainsi estimé : »Nous avons déjà vu tellement de variants qui sont apparus puis ont disparu, que je ne suis pas spécialement inquiet. De plus, dans le monde entier et en Israël, nous observons une contamination importante au BA1 ou au BA2, donc cette forme de virus est connue. Nous pouvons rester optimiste et espérer que 2022 sera meilleure que ce que nous avons jusqu’à maintenant ».

Le ministère de la Santé n’évoque pas, pour l’heure, de nouvelles restrictions mais celles qui auraient dû être levées dans les prochains jours, resteront vraisemblablement. Ainsi, le port du masque en intérieur devrait nous accompagner encore pour un moment.