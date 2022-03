Demain (dimanche), le Président Itshak Herzog et son épouse Mihal, décolleront pour Paris. L’événement principal de cette visite sera la commémoration, à Toulouse, des 10 ans de l’attentat à Ozar Hatorah lors duquel Arié et Gabriel Sandler (6 et 3 ans), leur père Yonathan (30 ans) ainsi que Myriam Monsonégo (8 ans), Hy’d, avaient été assassinés.

Le Président Herzog sera reçu par le Président Macron, qui l’a donc invité à participer à cette cérémonie.

Demain, en fin de matinée, les deux chefs d’Etat s’entretiendront, à Paris, de sujets politiques avant de s’envoler pour Toulouse.

Dans l’après-midi, Herzog et Macron déposeront une gerbe au mémorial des victimes de l’attentat, près de l’école rebaptisée depuis »Or Torah ». Puis, les deux hommes accompagnés des deux anciens Présidents français, François Hollande et Nicolas Sarkozy, rencontreront le Rav Yaakov Monsonégo et son épouse, les parents de la petite Myriam, H’yd.

Pour finir, une cérémonie officielle se tiendra à la Halle aux Grains, à Toulouse, en hommage aux victimes, lors de laquelle, les présidents français et israélien prononceront un discours.