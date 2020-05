Trois parmi les six monarchies arabes qui composent le Conseil de coopération du Golfe ont contacté Israël ces dernières semaines afin d’obtenir de l’aide pour combattre le virus du Corona. Pour exemples, le sultanat de Bahreïn et un autre pays ont contacté le centre hospitalier Shiba de Tel-Hashomer afin de connaître les découvertes médicales faites en Israël, et l’ambassadrice des Emirats arabes unis à l’Onu, Lana Zaki Nusseibeh, a déclaré que son pays était prêt à coopérer avec Israël pour le développement d’un vaccin contre le Corona!

Le Dr. Yoël Har-Even, responsable du département des Relations extérieures de l’hôpital Shiba a indiqué avoir proposé toute l’aide nécessaire à ces pays, que ce soit par des contacts entre médecins ou entre infirmières, l’envoi d’équipes médicales israéliennes dans ces pays ou un partage de savoir-faire logistique. « C’est avec joie que nous viendrons en aide à nos voisins » a dit le Dr. Har-Even. Sans citer son nom, il a parlé d’un pays « central et inhabituel » de cette région qui a appelé Israël à l’aide. « Il y a beaucoup de choses qui se passent de manière ouverte entre Israël et ces pays, mais encore davantage ‘sous les radars' » a-t-il rajouté.

Le rabbin américain Marc Schneier, très impliqué dans le dialogue interreligieux, notamment avec les pays musulmans, a déclaré avoir souvent entendu des leaders du Golfe déclarer ces derniers temps « qu’avec leurs ressources et leurs richesses alliées à l’inventivité israélienne ils serait possible de créer ensemble un vaccin ». Selon lui, ils voient dans la pandémie du Corona une opportunité pour coopérer avec Israël.

Photo Pixabay