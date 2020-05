La commission européenne a commencé à entrer dans les détails de la « punition » que l’Union européenne compte infliger à Israël au cas où Ie prochain gouvernement déclare l’extension de sa souveraineté sur la vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie. Nul ne sera surprise d’apprendre que celui qui adopte la ligne la plus agressive envers Israël dans les débats est le délégué de l’UE aux Affaires étrangères Josep Borrell, qui voue une hostilité à l’Etat juif depuis des années. A l’inverse, des voix plus équilibrées se font aussi entendre, comme celle de la présidente de la Commission européenne Ursula van der Leyen ou celle des représentants d’Etats amis d’Israël, principalement d’Europe centrale et orientale.

Comme l’unanimité est requise parmi les 27 Etats de l’union pour les décisions en matière de politique extérieure, il sera difficile à Josep Borell de faire passer des sanctions sévères demandées par des pays comme la Suède, l’Irlande et le Luxembourg qui vont jusqu’à demander l’annulation d’accords passés entre l’UE et Israël, l’exclusion d’Israël du programme programme européen pour la recherche et le développement « Horizon 2027 » qui accorde des millions d’euros à la recherche scientifique et technologique en Israël, la remise en question de l’accord « Cieux ouverts » et d’autres mesures extrêmes de ce genre.

Jeudi prochain se tiendra une réunion ordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’UE lors de laquelle la question de la souveraineté sera à l’ordre du jour sans pour autant qu’une décision ne soit prise.

Cette attitude de certains pays de l’UE et du responsable de sa politique étrangère envers le seul Etat démocratique du Moyen-Orient, qui rend tant de services à l’Europe, sonne de manière encore plus répugnante après les révélations sur l’indulgence de cette même Union européenne envers des individus liés à des organisations terroristes dans le cadre de son aide financière à des projets en faveur des populations arabes « palestiniennes ».

Photo Wikipedia