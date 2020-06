Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait une annonce jeudi matin lors la cérémonie de passation de « pouvoirs » entre le directeur-général sortant du ministère de la Santé Moshé Bar Simantov et son successeur Prof. Hezi Lévy.

Après avoir remercié Moshé Bar Simantov pour son travail, fourni, son professionnalisme et sa détermination face à toutes les critiques, il a évoqué le redémarrage lent mais constant de la courbe de propagation du Corona : « Il ne faut aucun doute que nous devons stopper cette maladie qui revient. Nous allons prendre les mesures qu’il faut pour que cette courbe reparte à la baisse, y compris des mises en quarantaine, très rapidement (…) Il n’y a pas d’autre alternative à une changement d’attitude de la population., sinon nous reprendrons des mesures très drastiques. Nous allons déjà stopper la réouverture de l’économie jusqu’à nouvel ordre et il n’y aura plus d’allègement jusqu’à l’inversement de la courbe qui est l’objectif n°1. »

Photo GPO