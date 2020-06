Deux cents ans après la mort de l’un des plus grands maîtres du hassidisme, Rabbi Lévy Ithsak de Berditchev, l’endroit réel de sa tombe a été retrouvé. Elle avait été recouverte d’un couche de béton, et ce sont des travaux de réfection qui ont permis de redécouvrir la sépulture de celui qui fut surnommé « le défenseur du Peuple juif ». Il avait été enterré dans un caveau familial qui est devenu un site de pèlerinage. Cette plaque de béton avait été placée afin de préserver la pierre, et elle de ce fait protégé la sépulture familiale de vandalisme destruction probable par les nazis durant la Shoah.

C’est le rabbin actuel de la petite communauté de Berditchev qui avait demandé à ce que s’effectuent des travaux de réfection pour rendre ce lieu plus convivial et c’est en creusant le sols que les ouvriers ont mis au jour le plancher originel à deux mètres de profondeur.

Vidéo: (site Srugim)

Photo libre de droits (site Srugim)