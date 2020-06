Tout le monde parle actuellement de la reprise des vols pour l’étranger. Cette question a été notamment l’une des principales dans les discussions entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son homologue grec Kiryakos Mitsotakis. Il a déjà été décidé de la date du 1er août pour une reprise des vols entre Israël et la Grèce et Chypre.

Mais en attendant, des voix se font entendre au gouvernement pour demander au Premier ministre de reporter la reprise des vols afin de favoriser le tourisme intérieur israélien. « Il faut que les Israéliens dépensent d’abord leur argent en Israël avant de le dépenser à l’étranger », peut-on entendre. Autre argument entendu mais qui vise le même objectif : « Si les données du Corona sont défavorables, il faudra de toute manière retarder la reprise des vols ce qui menacera sérieusement la saison estivale des professionnels du tourisme israélien ».

Deux raisons pour promouvoir le tourisme « bleu-blanc ».

Photo Hadas Parush / Flash 90