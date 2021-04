Qui aurait imaginé cela il y a quelques jours encore ? Une rencontre des plus insolites et historiques s’est déroulée dans un pays arabe tiers entre une délégation menée par le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan et des hommes d’affaires soudanais ainsi que des officiels du gouvernement transitoire de Khartoum. Parmi eux, le Dr. Omar al-Sheikh, président du groupe de promotion des accords de paix et de la coopération économique au nom du gouvernement soudanais.

En quelques jours, l’Histoire a fait un pas de géant avec la fin officielle du boycott de l’Etat juif annoncée par le Soudan et une coopération économique qui se tisse entre ce pays et la Samarie !

Lors de cette rencontre, il a notamment été convenu de créer une commission mixte de travail dans le but de mettre sur pied des projets économiques notamment dans les domaines de l’agriculture, des infrastructures et de la médecine.

Yossi Dagan a fait une présentation de la région de la Samarie ainsi que des nombreux avantages qu’elle présente dans le cadre d’une coopération avec le Soudan. Il a souligné la coexistence judéo-arabe qui règne dans les entreprises de Samarie, provoquant l’admiration de la délégation soudanaise. Il a dit entre autres : « Nous vivons des temps historiques. Cette rencontre, cette reconnaissance et surtout les programmes communs de coopération qui seront mis sur pied entre la Samarie, l’Etat d’Israël en général et le Soudan sont susceptibles de métamorphoser la situation. Nous espérons créer des coopérations économiques gigantesques et surtout, nous allons ‘réjouir’ notre ancêtre commun, Abraham-Ibrahim, car il n’y a pas plus grande joie pour un grand-père que de voir ses petits-fils, qui sont des cousins, coopérer et s’entraider (…) Je remercie le Ciel qui dirige ses fils vers le respect mutuel et je remercie le Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi que le chef du gouvernement soudanais qui dans leur sagesse ont contribué à établir des ponts entre nos peuples et à renforcer la coopération économique. Une fois de plus, merci beaucoup et j’ai le plaisir de vous inviter chez moi, à la maison, pour vous rendre votre chaleureux accueil… »

De son côté, le Dr. Omar al-Sheikh, a dit : « Aujourd’hui, nous avons rencontré un homme très particulier, M. Yossi Dagan, et nous avons été impressionnés par ce qu’il fait par amour en faveur de la paix. Nous espérons le voir bientôt à Khartoum (…) Nous sommes ici pour soutenir la normalisation entre le Soudan et Israël et ce n’est qu’un premier pas, important, afin de favoriser la paix entre les peuples. Nous allons travailler ensemble et sommes très heureux que vous soyez venus. Il y aura de nombreuses coopérations entre nous… »

Dans le cadre de cette rencontre, Yossi Dagan a remis un cadeau au le Dr. Omar al-Sheikh sous la forme d’une ‘hanoukia sur laquelle figure l’inscription « Samarie ». En remettant ce présent il a dit : « La ‘hanoukia symbolise pour nous la victoire de l’esprit, et en l’occurrence il s’agit de l’esprit de bonne volonté et de courage ».

Vidéo : (site Srugim)

Photo : relations publiques du conseil régional de Samarie