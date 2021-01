La n°2 du parti d’extrême gauche Meretz a trouvé le moyen d’établir un parallèle pour le moins osé entre les événements violents qui se déroulent au Congrès américain et la situation en Israël : « La tentative de putsch aux Etats-Unis est le fruit du sentiment qu’a Donald Trump qu’une victoire de sa part serait une loi de la nature ou un ordre divin que tout vote démocratique ne pourrait remettre en question. Ici aussi, en Israël, une grande partie de la droite pense que la démocratie ne fonctionne que dans un seul sens. Je veux penser, mais en est-on jamais certain, qu’une telle chose ne se produira pas ici aussi. En Israël également, le pouvoir flirte avec la violence et les fauteurs de troubles, et lorsque cela échappe à tout contrôle, comme c’est le cas là-bas, on entend la slogan des « extrémistes des deux côtés’… ».

Quelqu’un peut-il rappeler à Tamar Sanderg de quel bord politique sont les manifestants qui protestent depuis des mois à la rue Balfour avec des slogans extrêmes, exigent le départ du Premier ministre sans passer par la case « élections » et ont même tenté récemment de pénétrer de force dans sa résidence ?

Photo Yonatan Sindel / Flash 90