Après les heurts violents au Congrès, le Congrès a confirmé la victoire de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis. Dès cette annonce, le président Donald Trump a publié un tweet indiquant qu’il s’engage à transmettre le pouvoir au nouveau président de manière ordonnée le 20 janvier prochain. A noter, ce tweet a été publié sur le compte du représentant républicain Dan Scavino, les réseaux sociaux ayant bloqué Donald Trump depuis mercredi soir, y compris ses appels aux calme.

Dans son message, Donald Trump écrit : « Même si je conteste catégoriquement les résultats des élections et les faits sont de mon côté, malgré cela, je transmettrai le pouvoir de manière ordonnée le 20 janvier. Je n’ai cessé de dire que nous combattrons pour que seules les suffrages légaux soient comptés (…) Mais ce n’est que le début de notre combat pour ‘Make America great again' ».

Binyamin Netanyahou dénonce les violences au Capitole

« Les émeutes violentes qui se sont produites sont le contraire absolu des valeurs que les Américains et les Israéliens sanctifient. Durant des générations, la démocratie américaine a été source d’inspiration pour le monde et pour Israël. La démocratie américaine a toujours été un exemple pour moi. L »assaut contre l’édifice du Capitole à Washington a été déshonorante et il faut le dénoncer avec la plus grande vigueur. je suis convaincu que la démocratie américaine surmontera cela, comme cela s’est toujours produit ».

Photo Matti Stern US Embassy