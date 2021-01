La famille Goldin a saisi la Cour suprême après des informations révélées par le journaliste Gal Berger (Kan 11) faisant état de fourniture discrète de doses de vaccins à l’Autorité Palestinienne. Suite à la réponse de l’Etat qui a réfuté cette information devant la Cour suprême, les avocats des parents de Hadar Goldin hy »d ont écrit une lettre au département qui représente l’Etat devant la cour. Dans cette lettre, ils accusent l’Etat de dissimuler des informations dont le public devrait être au courant et contestent la réponse de l’Etat à la Cour suprême. La famille Goldin exige de savoir s’il existe un accord secret conclu entre le gouvernement israélien et l’Autorité Palestinienne concernant la fourniture de doses de vaccins contre le Corona. Et si un tel accord existe, de combien de doses est-il question. Le Dr. Simha et Lea Goldin demandent à juste titre depuis des années que tout acte humanitaire d’Israël envers l’Autorité Palestinienne ou le Hamas soit impérativement être conditionné par la réciproque avec la restitution des dépouilles des deux soldats disparus et la libération des deux civils détenus par le Hamas.

