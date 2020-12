Une révélation de l’orientaliste israélien Adi Cohen va peut-être entraîner la dissolution du parlement koweïti et en même temps une punition bien méritée à son président qui avait humilié et expulsé une délégation israélienne.

Tout avait commencé en octobre 2017. Une délégation de députés israéliens présents au parlement du Koweït dans le cadre de l’Union Interparlementaire avait été insultée et humiliée par le président du parlement Marzouq Al-Ghanim. La délégation avait dû quitter l’hémicycle sous les huées. Marzouq Al-Ghanim était alors devenu un « héros » auprès de la population arabe palestinienne et une rue avait même été baptisée en son nom.

Homme d’affaires richissime, Marzouq Al-Ghanim s’est récemment présenté et a été élu pour la troisième fois à la présidence du parlement par les quarante députés malgré sa grande impopularité. Comment s’y est-il pris ? Conscient du risque de perdre, il a corrompu et acheté un certain nombre de députés !

C’est là qu’intervient Adi Cohen qui n’a pas oublié l’affront fait à la délégation israélienne par ce même individu ni son obsession haineuse à son égard. Informé par ses sources sur place, Adi Cohen a publié une liste avec les noms des dix-huit députés achetés par Marzouq Al-Ghanim pour lui assurer sa réélection. Son tweet a recueilli plus de 700.000 vues et un véritable scandale agite maintenant le parlement koweïti à la fois par la corruption des députés mais aussi par le fait qu’un Israélien ait pu ainsi obtenir des informations aussi précises et délicates.

Il serait même question de la dissolution du parlement…!

Vidéo (sur l’expulsion de la délégation israélienne en 2017)

Photo illustration