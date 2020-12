Le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a publié son classement annuel sur l’Indice du Développement Humain (IDH) pour l’année 2019. Il travaille en coopération avec une multitude d’autres organisations internationales.

Classé 22e en 2019 (sur les données de 2018), Israël a encore progressé pour entrer dans le club des vingt meilleurs pays du monde avec une 19e place sur 189 Etats membres entrant dans le calcul, partagée avec l’Autriche et le Japon, qui ont tous trois obtenu une note de 919 sur 1000. Avec 919 points, Israël se situe 19 points au-dessus de la moyenne des 37 pays de l’Ocde dont il fait partie.

L’Indice de Développement Personnel est le résultat de calculs très complexes basés sur des données obtenues dans trois domaines principaux :

Santé-Longévité : espérance de vie, qualité de l’alimentation, accès à l’eau potable, logement décent, hygiène et soins médicaux etc… Savoir et éducation : durée de scolarisation, niveau d’alphabétisation, nombre de diplômés par habitant, satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société etc. Niveau de vie : produit intérieur par habitant, pouvoir d’achat, éléments de qualité de vie qui ne sont pas inclus dans les deux catégories précédentes comme par exemple la mobilité ou l’accès à la culture.

Les dix premières places sont attribuées à la Norvège, l’Irlande, la Suisse, l’Islande, Hong-Kong, l’Allemagne, la Suède, l’Australie, les Pays-Bas et le Danemark. Autant de pays qui vivent dans d’autres conditions qu’Israël ! La deuxième dizaine est formée de Singapour, de la Finlande, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, des Etats-Unis, de l’Autriche, d’Israël et du Japon. La France occupe la 26e place. Dans tout le monde arabe et musulman, le premier pays classé arrive à la 31e place, il s’agit des Emirats arabes unis. A la dernière place mondiale se trouve le Niger.

