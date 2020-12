Naftali Benett a réagi pour la première fois aux sondages réalisés depuis l’entrée en lice de Gideon Saar et qui indiquent une baisse drastique des intentions de vite en faveur de Yamina.

Dans une lettre adressée aux militants du parti, il leur demande de « ne pas se laisser aller à la déprime » et estime que « le parti connaîtra encore des hauts et des bas à court terme mais atteindra la direction du pays à long terme ». Au parti, on estime que les sondages redeviendront plus souriants lorsque la campagne électorale aura débuté et que Benett aura annoncé sa candidature pour le poste de Premier ministre.

Dans sa lettre, le député écrit : « Tout comme je vous avais dit de ne pas festoyer lorsque les sondages sont hauts, je vous demande aujourd’hui de ne pas sombrer dans la dépression lorsque les chiffres sont plus bas ». Il a estimé que les chiffres descendront encore avant de stabiliser, « et c’est là que commencera la vraie bataille ».

« Yamina sous ma présidence visera toujours à trouver des solutions pour les citoyens d’Israël, à penser aux intérêts de la population, à faire ce qui est juste et à préserver nos valeurs » a conclu Naftali Benett, qui doit tout de même attendre avec une certaine inquiétude les sondages de la fin de semaine.

