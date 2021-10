Le Premier ministre Naftali Benett avait auparavant tenté au contraire de « fermer les plaies » en rappelant qu’il ne fallait pas stigmatiser une collectivité entière parce que l’un de ses membres a dévié : « Ce n’est pas la droite qui a assassiné Itshak Rabin, ce ne sont pas les religieux qui ont assassiné Itshak Rabin, c’est Igal Amir qui a assassiné Itshak Rabin ».

Lors de son intervention, le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a évoqué la polémique à propos de son absence à la cérémonie au Mont Herzl . Il a rappelé qu’à l’époque des accords d’Oslo, il avait répété à plusieurs occasions qu’Itshak Rabin était un adversaire politque, qu’il se trompait lourdement, mais qu’il n’était pas un traître. Puis il a dit : « Cela fait 26 ans que certains utilisent cette journée du souvenir afin de fustiger un pan énorme de la population israélienne et celui qui le représentait. Durant toutes ces années, j’ai dû entendre des propos offensants et mensongers à propos du camp politique que je représentais et sur moi personnellement. Mais j’ai serré les dents, j’ai fait le gros dos et malgré la haine envers moi je me rendais à ces cérémonies par obligation en tant que Premier ministre, comme le veut le protocole. Et maintenant que le protocole ne m’oblige plus à m’y rendre on me demande pourquoi je n’y suis pas allé ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90