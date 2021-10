Israël sera présent pour la première fois au prestigieux IAC (International Astronautical Congress) qui se tiendra à Dubaï entre les 25 et 29 octobre 2021. Il s’agit du plus grand salon du monde arabe pour ce qui concerne les technologies de l’espace.

Pour l’occasion, les industries aérospatiales israéliennes (IAI) présenteront des solutions et innovations « made in Israel » comme par exemple des satellites d’observation TECSAR et OPTSAT-3000, des nanosatellites, des satellites de communications ainsi que la fusée « Berechit » qui avait atteint la lune, produite en coopération avec SpaceIL.

Photo Piro4d / Pixabay