Les Etats-Unis commencent-ils à perdre patience face à la roublardise iranienne ? Selon le Wall Street Journal, l’Administration démocrate américaine entend imposer un train de sanctions contre l’Iran à propos de ses programmes de missiles de précision et de drones. Les attaques se font de plus en plus nombreuses contre des intérêts ou des alliés américains au Moyen-Orient avec ce genre d’armes et à Washington on estime que cette menace est désormais plus urgente pour la stabilité du Moyen-Orient que celle des missiles de croisière et que le programme nucléaire. Les sanctions américaines pourraient concerner les achats de matériaux ou éléments servant à la fabrication de ces missiles et drones.

Par ailleurs, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré que « la patience américaine face à l’Iran n’est pas illimité » et que « les négociations ne peuvent pas se dérouler sans date butoir ». Il a même fait une allusion indiquant que les Etats-Unis pourraient retirer de la table des négociation la levée des sanctions américaines. « La balle est dans le camp iranien » a souligné le chef de la diplomatie américaine.

Photo Freddy Everett / Department of State