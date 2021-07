Une courageuse fondation allemande, « Amadeo Antonio », a annoncé qu’elle cesse toute collaboration avec la compagnie Ben & Jerry’s, en réaction à sa décision de boycotter les Juifs de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain. Cette fondation créée en 1998 est très active dans le combat contre le racisme, l’extrême droite, les néonazis, la xénophobie et l’antisémitisme sous toutes ses formes. Elle porte son nom d’après celui d’un travailleur immigré angolais assassiné en 1990 par des néonazis allemands.

Durant ces dernières années « Amadeo Antonio » collabore avec Ben & Jerry’s dans plus de 40 projets touchant aux domaines des droits de l’homme et de l’antiracisme, ce qui augmente le mérite de sa décision car depuis plusieurs décennies, l’antiracisme est devenu le prétexte à l’antisionisme et à la démonisation de l’Etat d’Israël.

Dans un lettre publiée sur son site Internet, la fondation confie qu’elle a accueilli la décision de Ben & Jerry’s avec une « immense consternation » et qu’elle ne peut accepter un quelconque boycott d’Israël. « Amadeo Antonio » y exprime aussi sa « déception du fait que Ben & Jerry’s ait choisi de s’aligner sur la politique du BDS » et souligne que « le boycott ne fait pas avancer la cause de la paix, et ne fait qu’augmenter les tensions et cristalliser les positions des uns et des autres ».

Autres arguments très pertinents à relever dans la lettre de la fondation : « La haine diffusée sous le couvert de la critique d’Israël empoisonne l’atmosphère contre les Juifs ». Elle note aussi un élément intéressant dans la psychologie des Juifs « progressistes » : « Contrairement à toutes les formes d’atteinte contre les minorités envers lesquelles s’est exprimé la compagnie, Ben & Jerry’s n’a jamais levé la voix contre l’antisémitisme mais s’est au contraire jointe au choeur de ceux qui présentent Israël comme le ‘Mal absolu’ sans se pencher sur le contexte régional historique ». « La décision de Ben & Jerry’s est une gifle au visage de tous ceux qui subissent l’antisémitisme au quotidien », rajoute « Amadeo Antonio ».

La lettre se conclut ainsi : « Une entreprise qui prétend lutter en faveur des droits de l’homme ne peut rester aveugle face à des organisations au caractère antisémite, raciste, homophobe ou misogyne. Dès lors, nous cessons notre collaboration avec Ben & Jerry’s ».

Cette courageuse décision, prise par l’une des plus importantes fondations allemandes, méritée d’être saluée car l’Allemagne se distingue généralement hélas par le nombre de fondations et organisations qui aident financièrement des ONG arabes et juives propalestiniennes en Israël.

