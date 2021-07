Menaces de faire tomber le gouvernement : épisode suivant…

Cela devient une véritable mode : après les députés Ra’am. Nitzan Horovitz et Eli Avidar, c’est au tour de la ministre de l’Alya et de l’Intégration Penina Tamano-Shatta de menacer de ne pas voter le budget et donc de mettre la coalition en péril.

La ministre dénonce la décision du ministre des Finances Avigdor Lieberman de ne vouloir faire monter que mille Juifs d’Ethiopie alors que les accords de coalition en prévoyaient quatre-mille. Elle demande à ce que ces quatre-mille soient ramenés de manière immédiate. « Je ne permettrai jamais que l’on s’acharne ainsi contre les originaires d’Ethiopie et de les laisser tout en bas de la liste des priorités » a écrit Penina Tamano-Shatta sur son compte Twitter.

La ministre a rappelé que des Juifs attendent en Ethiopie depuis des dizaines d’années et que leurs familles déjà installées en Israël souffrent de la séparation. « Je m’opposerai à un budget qui n’accordera pas une place de choix à l’alya des Juifs d’Ethiopie même si cela doit me coûter ma place de ministre », a assuré Penina Tamano-Shatta qui a rappelé que le précédent ministre des Finances Israël Katz avait accordé le budget nécessaire pour faire monter quatre-mille Juifs d’Ethiopie. « Il s’agit d’une offre offensante de la part d’Avigdor Lieberman, car il ne s’agit pas de trafic d’êtres humains mais de sauvetage de vies » a conclu la ministre.

Photo Miriam Alster / Flash 90