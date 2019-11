Comme chaque année pour le Chabbat ‘Hayé Sarah, la Ville des Patriarches se prépare accueillir des dizaines de milliers de visiteurs, qui ont déjà commencé à affluer depuis jeudi. Pour assurer la sécurité des fidèles, Tsahal, la police et les gardes-frontières ont augmenté leurs effectifs de manière significative. Le Caveau des Patriarches sera ouvert entièrement et toute la journée aux Juifs. L’an passé, cet événement avait rassemblé quelque 35.000 personnes venues prier mais aussi visiter les quartiers juifs et exprimer leur solidarité avec les vaillants pionniers du repeuplement de la ville.

Photo porte-parole de la police