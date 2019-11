Notre parasha relate la mission qu’Abraham a confié à son serviteur Eliezer : se rendre dans son pays natal et ramener une épouse pour son fils Isaac.

La rencontre d’Eliezer et de Rebecca autour du puits fait l’objet de deux récits différents.

Le premier récit relate les faits tels qu’ils se sont déroulés : Eliezer demande à la jeune fille de lui donner à boire, celle-ci ne se contente pas de répondre à sa requête et s’empresse d’abreuver tous ses chameaux. Le serviteur émerveillé lui offre immédiatement « une boucle en or du poids d’un béka, et deux bracelets pour ses bras du poids de dix sicles d’or ». Ce n’est qu’après qu’il lui demande qui sont ses parents.

Dans le second récit, celui qu’Eliezer raconte à Laban et Béthouel, la question concernant la parenté de Rebecca précède l’offre des bijoux.

Comment, en effet, expliquer à des êtres intéressés et matérialistes, tel Laban, qu’Eliezer n’avait nul besoin de connaître l’ascendance biologique de la jeune fille car il avait reconnu son appartenance spirituelle à la famille d’Abraham.

En effet, Rebecca se comporte exactement comme l’avait fait Abraham recevant les « trois hommes » (Gn. 18, 2) : les mêmes termes indiquant l’empressement (courir, se hâter) à servir abondent dans les deux récits. Eliezer a reconnu chez la jeune fille la vertu d’hospitalité (Kabalat Orehim) propre à Abraham.

Le Midrash évoque le sens symbolique des bijoux offerts : « deux bracelets – allusion aux deux Tables de la Loi ; du poids de dix pièces d’or – allusion aux Dix Commandements. » (Beréchit raba. 60, 6).

Ainsi la bonté (Héséd) de Rebecca, future mère d’Israël, égalerait les dix commandements. L’aide désintéressée, adressée au premier venu, témoignerait de l’intériorisation des Tables de la Loi. Anticipation du Sinaï dans l’acte d’abreuver des chameaux !

Le texte précise qu’Eliezer disposait de dix chameaux. Un commandement par chameau !

David Peretz