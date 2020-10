Un information qui aura « involontairement » échappé aux grands médias américains et qui montre le radical changement de cap prévu par Joe Biden et le Parti démocrate en cas de victoire. Le candidat s’est engagé à placer des musulmans dans tous les rouages de l’Administration américaine et à annuler les mesures restrictives de circulation prises par Donald Trump contre les ressortissants de pays soutenant le terrorisme. Ces mesures avaient été prises par le président américain au début de son mandat suite à l’attentat terroriste musulman de San Bernardino en Californie.

S’adressant par zoom à une organisation de défense des droits du citoyen musulman, Joe Biden a déclaré : « Comme président j’oeuvrerai pour extirper la haine de notre société, mettre en avant votre contribution et rechercher vos idées. Mon administration ressemblera à l’Amérique, avec des Américains musulmans qui seront présents dans toutes les strates de l’Administration ».

Dans son intervention Joe Biden a insisté sur « la contribution culturelle et économique déterminante des musulmans à travers tous les Etats-Unis, et qui doivent par ailleurs se mesurer à des défis et des menaces réelles dans la société américaine, telles que la violence raciste et l’islamophobie ».

Le Parti démocrate d’aujourd’hui dans toute sa « splendeur »…

Photo Gili Yaari / Flash 90