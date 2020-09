Sans doute par solidarité avec l’Autorité Palestinienne, l’Union européenne en tant que telle sera absente de la cérémonie qui aura lieu à la Maison-Blanche pour officialiser la normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis ainsi que Bahreïn. Le seul représentant européen présent sera le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó.

Par ailleurs, l’Autorité Palestinienne assiste impuissante à la marche de l’Histoire qui la marginalise de plus en plus dans le monde arabe. Le chef du cabinet de l’AP, Muhamad A-Shtiyeh a déclaré : « Demain, nous assisterons au jour le plus noir dans l’histoire de la nation arabe et constaterons l’échec de la Ligue arabe. Les Emirats arabes et Bahreïn signeront un acte de capitulation arabe au ‘Plan du siècle' »

Selon des diplomates arabes, Oman sera le prochain pays à normaliser ses relations avec l’Etat d’Israël

Photo de Péter Szijjártó : Wikipedia