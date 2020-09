L’Observatoire syrien des droits de l’homme confirme que la série d’explosions qui a été entendue à Al-Buqamal, près de la frontière irako-syrienne, était bel et bien due à une attaque aérienne, attribuée à Tsahal. Cette opération a été menée en plein jour, chose rare, ce qui donne une indication sur l’importance de la cible et l’urgence. Ce raid visait une position militaire appartenant à des milices chiites pro-iraniennes, des entrepôts d’armes et un convoi militaire. Selon l’Observatoire, au moins dix miliciens chiites auraient été tués lors de cette attaque.

Photo Ofer Zidon / Flash 90