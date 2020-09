Le candidat démocrate à l’élection présidentielle a voulu répondre aux attaques dont il est objet quant à ses facultés physiques et surtout mentales. Sur la chaîne CNN, il a déclaré être « totalement apte à diriger les Etats-Unis, tant du point de vue physique que mental ». Et pour tenter de prouver ses dires, il a voulu se comparer au président Donald Trump : « Regardez-le et regardez-moi ! Qui semble être le plus en forme ? Qui est le plus capable de se retourner ? ». Justement…

Joe Biden a promis qu’il fera toute la transparence sur son état de santé.

Photo Matti Stern / US Embassy