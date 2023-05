La manifestation hebdomadaire rue Kaplan à Tel Aviv contre la réforme judiciaire et le gouvernement, a officiellement été annulée, en raison de l’opération militaire à Gaza.

Néanmoins, quelques centaines de personnes se sont quand même réunies, sur le lieu traditionnel de la manifestation et dans d’autres endroits du pays. Les rangs des manifestants étaient particulièrement clairsemés ce soir.

Derrière les rassemblements se trouvent une partie des organismes qui dirigent la protestation, en particulier »Le Front rose » et »Debout ensemble », qui ont décidé de se désolidariser de ceux qui pensaient qu’en raison des risques liés à l’opération à Gaza, la manifestation de ce soir devait être reportée.

A court d’idées peut-être pour des slogans nouveaux et originaux, la pancarte géante de la manifestation de ce soir portait l’inscription »Pas de démocratie, pas de licorne », en référence à la chanson »Unicorn » qu’interprète Noa Kirel, la représentante d’Israël à l’Eurovision dont la finale se déroule en ce moment.

Comme c’est le cas depuis quelques semaines maintenant, plusieurs mots d’ordre parcouraient la manifestation. Ainsi, pour ceux qui descendent dans la rue, il ne s’agit plus uniquement de protester contre la réforme judiciaire. Après avoir pris pour cible les orthodoxes et la loi sur l’enrôlement à l’armée, après la criminalité dans la société arabe ou les violences faites aux femmes, ce soir, on a pu voir des slogans contre le budget qui doit être voté avant la fin du mois et notamment contre l’argent qui est destiné au public orthodoxe et aux implantations juives en Judée-Samarie. Le slogan: »Pas sur notre dos », a été mis en scène par les membres de l’organisation »Le Front rose ».

Autre élément remarquable, de nombreux drapeaux palestiniens ont été aperçus dans la manifestation à Tel Aviv, avec des slogans contre l’opération de Tsahal à Gaza.

Notons, par ailleurs, que jeudi dernier, contrairement aux semaines précédentes, aucune manifestation n’a été organisée dans le pays. L’opération à Gaza est la raison avancée, mais en réalité, dès le début de la semaine dernière, deux jours avant le lancement de Bouclier et flèche, les organisateurs avaient pris la décision de l’annuler. En effet, la faible mobilisation constatée le jeudi précédent les avait convaincus de renoncer.