D’après l’agence de presse Reuters, Israël et le Djihad islamique seraient parvenus à un accord de cessez-le-feu, à compter de ce soir (samedi) 22h.

Pendant tout Shabbat, les alertes se sont succédées dans le sud du pays et Tsahal a poursuivi ses bombardements ciblés à Gaza. Quelques minutes avant l’entrée de Shabbat hier (vendredi), un autre chef du Djihad islamique a été éliminé.

Une des roquettes lancées pendant Shabbat a tué un ouvrier palestinien, père de 6 enfants, qui travaillaient à la frontière avec Israël. Par ailleurs, le point de passage d’Erez, actuellement fermé, a lui aussi été bombardé par le Djihad islamique.

Encore ce soir, un peu avant 22h, les sirènes ont retenti jusqu’à Holon et Rishon Letsion.

Sur fond d’informations faisant état d’un accord de cessez-le-feu, Israël a tenu à préciser: »L’opération prendra fin lorsque la sécurité et le calme seront garantis pour les citoyens israéliens. Les forces de sécurité sont en état d’alerte et prêtes à poursuivre l’opération autant que cela sera nécessaire et sur tous les fronts. Israël a causé des dommages importants au Djihad islamique, a éliminé les cadres de l’organisation dans la Bande de Gaza. Rien n’est fini. La ligne de défense n’est pas hermétique, il faut continuer à être vigilants et à écouter les instructions de la Défense passive qui sauvent des vies ».

Finalement, le cessez-le-feu a immédiatement été rompu par le Djihad islamique qui a continué à tirer des roquettes sur le sud du pays. Tsahal a répondu en bombardant des sites de l’organisation terroriste à Gaza. Le calme n’est toujours pas revenu.

Tsahi Hanegbi, le directeur du conseil de sécurité nationale, a remercié le président égyptien pour ses efforts dans la recherche d’un accord de cessez-le-feu mais a souligné qu’Israël répondrait »au calme par le calme et que s’il était attaqué ou menacé, il continuera à tout faire pour se défendre ».