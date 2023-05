L’ancien capitaine de l’équipe de football d’Israël, Eran Zahavi, a poussé un coup de gueule ce soir (samedi) contre les manifestants à Tel Aviv.

Dans le contexte de l’opération militaire à Gaza et du cessez-le-feu non respecté par le Djihad islamique, le joueur du Maccabi Tel Aviv, n’a pas supporté les images de manifestations à Tel Aviv, d’autant plus que beaucoup de drapeaux palestiniens y ont flotté aux cris de »De Gaza à Djénine, la Palestine sera libérée ».

Eran Zahavi a posté sur son compte Instagram, un message virulent contre ces manifestants: »En ce moment? Honte à vous qui détestez Israël! Vous êtes invités à partir à Djénine, on sera mieux ici sans vous. Bye ».

Ce n’est pas la première fois que Zahavi prend position publiquement pour la défense d’Israël. Pendant l’opération Gardien des murailles en mai 2021, il s’était attiré de nombreuses insultes et menaces après avoir photoshopé des photos de ses collègues qui affichaient leur soutien aux Palestiniens. Ainsi, lorsque l’équipe de Leicester avait remporté la coupe d’Angleterre alors qu’en Israël, l’opération Gardien des murailles étaient en cours, deux joueurs avaient décidé de célébrer leur victoire en brandissant un drapeau palestinien. Zahavi avait alors »retouché » la photo en remplaçant le drapeau palestinien par celui d’Israël avec la légende: »Merci les gars, nous apprécions votre soutien dans le monde entier ».

Zahavi avait fait la même chose, lorsque quelques jours plus tard Paul Pogba et Amad Diallo avait affiché un drapeau palestinien après un match nul entre leur équipe, Manchester United et celle de Fulham.

Le compte Instagram du footballeur israélien avait alors été inondé de montages photos, le représentant faisant le salut nazi, d’insultes et de menaces.