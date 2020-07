Le Premier ministre et le ministre de la Défense se sont une nouvelle fois rencontrés pour tenter d’aplanir leur désaccord sur le prochain budget mais l’entretien s’est achevé sans accord. Binyamin Netanyahou et son ministre des Finances Israël Katz souhaitent un budget sur une année seulement, à cause de l’incertitude économique à moyen terme, alors que Benny Gantz et son parti préféreraient un budget biennal notamment parce que c’est ce qui avait été prévu dans les accords de coalition. Il y a aussi des motifs politiques à l’attitude de Bleu-Blanc : la crainte que les discussions sur le budget l’an prochain échouent, ce qui provoquerait inévitablement des élections avant que l’accord de rotation ait pu s’effectuer.

Les deux hommes ont convenu de se rencontrer une nouvelle fois pour trouver un compromis.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90