Le ministère jordanien des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant des travaux qui sont actuellement effectués près du Kotel (Mur occidental) appelé en l’occurrence « Mur Al-Buraq ». Le communiqué jordanien « rappelle » que le Kotel fait partie intégrante de la mosquée Al-Aqsa selon la définition très large de la mosquée dans la propagande musulmane. Selon la « tradition » islamique, Mahomet serait monté au ciel depuis le Kotel, chevauchant son âne appelé « Buraq »…ce qui serait une preuve de l’appartenance de Jérusalem et du Mont du Temple à l’islam…

Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, Dif Allah al-Faïs a affirmé que seul le Waqf est habilité à gérer toute ce qui se passe sur le Mont du Temple selon le droit international, et que dès lors, « tous les travaux d’entretien ou de réfection devant s’effectuer sur toute la superficie du Mont du Temple – y compris au Kotel – doivent être du ressort exclusif du Waqf ».

Le ministère jordanien, donc l’insolence n’a d’égale que le l’indulgence israélienne, exhorte Israël en tant « que puissance occupante » – à « respecter ses engagements et cesser immédiatement les travaux en cours ». Dif Allah al-Faïs a dit avoir envoyé une lettre au gouvernement israélien à propos de ces travaux.

Tom Nissani, spécialiste du monde arabe au sein du mouvement Im Tirtsou, qui a révélé cette affaire a réagi : « Il s’agit d’un message officiel du gouvernement jordanien qui est probablement destiné à faire pression sur les Etats-Unis à l’approche de l’extension de la souveraineté (…) Il est grand temps que l’Etat d’Israël cesse de tergiverser à propos de sa capitale éternelle Jérusalem. ‘Celui qui contrôle le Mont du Temple contrôle tout le pays’ écrivait avec justesse le poète Ouri-Tsvi Greenberg. Il est donc temps, après 72 ans d’indépendance que le Mont du Temple et la Vieille ville soient une fois pour toutes placées sous entière et effective souveraineté israélienne et que soit accordée la liberté de culte sans limitations » (c’est à dire aux juifs également) ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90