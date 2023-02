Les ministres étaient réunis cette nuit pour approuver le budget 2023-2024 de l’Etat, or ils se sont séparés vers 3h30 ce matin, sans être parvenus à s’entendre.

Au coeur des débats, le budget du ministère de la Sécurité nationale, celui de l’Education nationale mais aussi des Transports et de la Santé.

Les ministres se heurtent aux réticences des fonctionnaires du ministère des Finances, mais aussi aux mises en garde du gouverneur de la Banque d’Israël face à leur demande d’augmenter de manière conséquente le budget de leur administration.

Amir Yaron a tenté d’expliquer aux ministres pourquoi leurs exigences devaient être revues à la baisse. Selon lui, malgré les excellentes données macroéconomiques de l’économie israélienne, l’inflation est toujours supérieure à l’objectif et les marchés financiers ont récemment été caractérisés par une volatilité considérable, parallèlement à une dépréciation significative du taux de change du shekel. « Tous ces éléments exigent une grande responsabilité dans la gestion de la politique gouvernementale afin d’établir la confiance des marchés », a-t-il déclaré, avertissant qu’une augmentation irresponsable des budgets pourrait gravement nuire à l’économie. « Nous devons éviter une politique budgétaire qui augmentera davantage les demandes dans l’économie, augmentant ainsi les pressions inflationnistes – d’une manière qui retardera le retour de l’inflation dans la fourchette cible et augmentera les taux d’intérêt », a déclaré le gouverneur de la Banque d’Israël.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a rejoint Amir Yaron et a affirmé qu’Israël devait être prêt à affronter un scénario dans lequel la situation économique évoluerait dans des directions négatives. « Nous avons construit un budget serré. Je n’étais pas à l’aise de dire non à beaucoup d’entre vous, mais nous devons agir de manière responsable et professionnelle », a déclaré le ministre.

Le ministre de l’Economie, Nir Barkat, a surpris l’assistance en rapportant les propos qu’il a entendus de la part de dizaines d’entrepreneurs israéliens dans le domaine de la hi-tehc: »ils ont tous averti d’une avalanche ». Il a demandé des éclaircissements à l’économiste en chef et au gouverneur, qui lui ont dit que l’économie israélienne pourrait être entrainé dans un phénomène de boule de neige dont il serait difficile de sortir. Netanyahou, pour sa part, lui a dit de parler avec le ministre de la Justice Yariv Levin – et a demandé de poursuivre la discussion.

Les ministres qui n’ont pas obtenu entière satisfaction, n’ayant rien voulu cédé, le conseil a été suspendu jusquà ce matin. Il semblerait que l’approbation du budget par le gouvernement puisse être repoussée jusqu’à dimanche.

Le budget 2023-2024 doit être voté à la Knesset au plus tard le 29 mai, si ce n’était pas le cas, le gouvernement tomberait automatiquement.