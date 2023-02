Au lendemain du vote des premières mesures de la réforme judiciaire en première lecture, deux sondages ont été publiés relatifs à la popularité de la coalition. Ils sont diamétralement opposés dans leurs résultats….

Le premier, publié par Maariv, réalisé par l’institut Panels Politics, montre une dégringolade de la coalition qui tombe à seulement 55 sièges contre 65 pour l’opposition actuelle.

Le Likoud perd 7 sièges et devient le second parti de la Knesset derrière Yesh Atid. Le parti de Benny Gantz fait un bon et obtien 19 sièges.

L’institut Direct Polls, celui qui, rappelons-le, avait été le plus proche des résultats réels des dernières élections, a publié son premier sondage depuis la formation du gouvernement.

Selon les résultats de cette enquête, la coalition actuelle conserve sa force avec 64 mandats et on observe un mouvement de voix à l’intérieur des blocs. Ainsi, Otsma Yehoudit passe de 9 à 7 mandats et la Tsionout Hadatit de 5 à 7 et le parti de Gantz se renforce au détriment de celui de Lapid.

Notons que dans aucun des sondages, le parti arabe Balad ne passe le seuil d’éligibilité. Quant à Meretz, Direct Polls le place dehors alors que Panels Politics le voit à l’intérieur et c’est Ra’am qui ne passerait pas.