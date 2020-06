Sarah Lambert, compositrice juive de Belgique a filmé une manifestation anti-israélienne qui s’est déroulée samedi à la Place du Trône à Bruxelles. Parmi les slogans scandés avec enthousiasme par la foule en arabe, l’une des nouvelles langues belges : « Itba’h Al Yahoud! » autrement dit « Tuez les Juifs! », ce cri qui résonne déjà depuis les années 1920 avec les appels du mufti pro-nazi Hadja Amin Al Husseini ou à la veille de la Guerre des Six jours. les hordes rouges-vertes n’ont même plus la délicatesse de cacher ce nom sous le vocable de « sionistes ». Le niqab est tombé. On comprend pourquoi le gouvernement belge est en pointe dans les menaces envers Israël concernant la souveraineté. Ce pays est gangrené par la vermine islamique.

Rassemblement de pourritures ce dimanche , place du Trône à Bruxelles

Écoutez le slogan repris en choeur ! A vomir, que ce soit permis, à Bruxelles en 2020!

