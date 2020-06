Dans la nuit de lundi à mardi, le gouvernement a entériné les nouvelles mesures restrictives d’urgence conséquentes à la remontée de la courbe de la maladie.

Les rassemblements dans les synagogues, les cérémonies de brit-mila et d’enterrements seront limités à 50 personnes. Les événements culturels ainsi que les mariages restent à 250 personnes maximum, mais dès le 9 juillet et ce jusqu’au 31 juillet, ne pourront assister que 100 personnes au maximum dans les lieux fermés. Sur le plan scolaire, les jardins d’enfants et les écoles primaires (4 niveaux) fonctionneront dans le cadre de « l’école d’été » mais avec un maximum de 28 enfants au lieu de 35.

Les votes en 2e et 3e lecture de la loi d’utilisation de l’application du Shin Bet pour le traçage des malades ont été reportés d’une semaine.

