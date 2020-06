Dans son dernier rapport sur l’utilisation de l’énergie solaire, l’Agence internationale de l’énergie (IEA) place Israël à la 1ère place des pays de l’Ocde et en 2e place mondiale, juste derrière le Honduras.

Le rapport souligne les efforts (et l’énergie…) déployés ces dernières années par le ministère israélien de l’Energie pour augmenter les capacités d’Israël dans l’utilisation de l’énergie solaire notamment pour la production d’électricité, pour encourager l’installation de panneaux solaires et entrer en conformité avec les objectifs ambitieux du ministre Youval Steinitz de faire à terme de l’énergie solaire le facteur principal dans le production énergétique en Israël. Le ministre s’est donné pour objectif de faire passer de 17% à 30% la part de l’énergie solaire dans la production d’électricité d’ici à 2030.

Youval Steinitz n’a pas caché sa fierté après la parution du rapport : « Lorsque je suis entré en fonction en 2015, Israël se trouvait parmi les derniers de la classe dans l’Ocde dans le domaine de la production d’électricité avec l’énergie solaire et l’on me disait qu’il n’y avait aucune chance d’atteindre les objectifs que je m’étais alors fixés. Je suis heureux et fier qu’en quelques années nous nous sommes hissés à la première place dans l’utilisation de l’énergie solaire et à la deuxième place mondiale ».

Le ministre a souligné que cela n’est pas venu d’un coup de baguette magique mais a été le fruit d’une réflexion approfondie et holistique ainsi que d’une fructueuse collaboration entre ministères et institutions – nationales comme internationales.

Il conclut : « Ce nouveau succès propulse Israël au sommet mondial dans la production d’énergie à partir du soleil. Cela prouve que lorsque l’ont agit avec vision et détermination, mais sans populisme, on peut atteindre les objectifs fixés tout en préservant la sécurité énergétique et des prix de l’électricité relativement bas . Le prochain objectif est d’arriver à la première place mondiale et pas uniquement de l’Ocde! »

Le ministre Youval Steinitz, qui n’est pas souvent sous les projecteurs médiatiques, déploie un travail impressionnant et efficace. C’est aussi à sa détermination que l’on doit en grande partie la mise en oeuvre de l’extraction des gisements de gaz, contre vents et marées populistes, qui fera d’Israël une grande puissance énergétique régionale.

