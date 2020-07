UNE CAMPAGNE DU FSJU ISRAEL UTILE ET SOLIDAIRE

Le FSJU ISRAEL s’est récemment doté d’une campagne de collecte unique et dynamique au service de tous, francophones et israéliens.

En dépit d’un contexte chaotique dû à la vague de Coronavirus, la campagne Tsedaka FSJU Israel est lancée courant mars avec une première opération couronnée de succès : le « Brin de Causette – בוא נדבר »

Inspiré du modèle français initié par le réseau Ezra du Fonds Social Juif Unifié, le « Brin de Causette » lancé en pleine crise sanitaire a pour objectif de briser la solitude des personnes fragilisées par la situation et d’offrir écoute et réconfort à ces publics vulnérables en passant des appels de convivialité.

Et c’est ainsi que près d’une centaine de bénévoles, dont de nombreux Israéliens, prennent leur téléphone en cette période difficile pour appeler qui, un papi esseulé, qui une jeune maman débordée, qui une famille en difficulté financière pour rompre leur isolement, faire connaissance et leur apporter soutien et espoir.

Début juillet, le 3 600ème appel est passé ; de nombreuses angoisses sont dénouées quotidiennement, des solutions sont trouvées à toutes sortes de problématiques, de belles histoires d’amitié naissent ; les bénévoles forment désormais une grande famille.

Des bénévoles qui se réunissent à Tel Aviv, Netanya ou ailleurs pour se rencontrer le temps d’un pique-nique et imaginer les nouveaux projets sous les couleurs de la solidarité. Car c’est bien là le mot-clé : l’élan de solidarité est lancé et, avec lui, toutes les belles énergies et les bonnes volontés pour faire avancer la lutte contre la précarité et l’exclusion en Israël.

Le 24 juin, les jeunes bénévoles francophones se réunissent sur la plage de Gaash pour la nettoyer de ses déchets. Les Israéliens présents se lèvent et viennent spontanément aider. Les plagistes applaudissent cette initiative au micro. Le ton est donné : l’éco-solidaire figure désormais dans le cahier des charges de ces bénévoles du soleil.

Le 20 juillet, c’est une cueillette solidaire de tomates qui s’organise dans un kibboutz près de Rehovot au profit d’associations qui confectionnent des colis alimentaires.

Mais le grand projet de l’été, c’est une collecte de fonds organisée par la campagne Tsedaka FSJU Israël et ses incroyables bénévoles pour permettre à plus de 100 enfants issus de familles en difficulté, de Netanya à Hadera en passant par Sderot, de bénéficier d’activités de loisirs cet été. Le FSJU ISRAEL a en effet mis en place les partenariats nécessaires afin de mener à bien cette action.

Avec toujours le sourire et la volonté d’apporter sa pierre à l’édifice social à construire en Israël, toujours pour défendre les plus vulnérables et avec comme seul mot d’ordre : une campagne de chacun, au service de tous.

Pour devenir bénévole : 053-596-46-55 / Fb FSJU Israël