Journée historique pour l’Europe ! Sous l’impulsion du tandem Macron-Merkel, voilà que l’on évoque une sorte de plan Marshall pour relancer l’économie du vieux continent. Eux au moins parviennent à s’entendre.

En quelques jours, ils réussissent à conclure des accords entre 27 pays, tandis que nous avons mis plus d’une année à former un gouvernement. Or maintenant qu’il est en place, on regrette déjà l’ancien, le « provisoire longue durée ». Moins de ministres, et bien plus efficace.

Que s’est-il passé ? À peine deux mois d’union et le tandem Bibi Gantz n’a plus de souffle. Trop pour un seul couple. Pandémie sanitaire, pandémie économique, pandémie sociale … C’est le Far West ! Feu sur la police, feu sur les orthodoxes, feu sur les manifestants, feu sur la presse… Mais que manque-t-il donc à Bibi, le spécialiste de la résilience et des tours de passe-passe ?

Un conseil à tous les magiciens : sans cesse se renouveler, sinon, même les fans peuvent tourner le dos et s’en aller chercher d’autres sensations ailleurs, chez un autre prestidigitateur, plus novateur, et surtout plus proche des spectateurs.

À gauche comme à droite, le public est exigeant, sans pitié, plus encore dans cette ambiance troublée. Hélas, la plupart des dirigeants, dans leur grande majorité, ne l’ont pas saisi. Avec leur style vieille école, ils n’entendent pas les messages, pourtant très clairs, du peuple. Ce ne sont pas de simples plaintes, même si cela semble faire le même bruit…

Lire la suite sur https://www.cafeyn.co/fr/publication/lph-new/21623522

Abonnez-vous à LPH New (envoi en express) : 073 3202445