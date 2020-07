Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a attaqué la chaîne Hadashot 12 l’accusant de diffuser des « fake news » et d’encourager les manifestations anarchistes : « La chaîne Hashaot 12 est devenue le bras armé de la propagande éhontée de la gauche anarchiste qui entend faire tomber le gouvernement de droite et celui qui en est à la tête. Chaque soir, les éditions du journal télévisé s’ouvrent sur des reportages de propagande, empruntant des tons ‘dramatiques’ et fournissant des chiffres gonflés de manifestants, voulant faire croire qu’il s’agit de dizaines voir de centaines de milliers de personnes. Cette chaîne fait des circonvolutions dans les airs pour alimenter la protestation politique orchestrée et financée par des organisations de gauche (…) Presque tous les programmes, les reporters et les commentateurs sont mobilisés en faveur de cette propagande de type bolchévique et obsessionnelle contre le Premier ministre. Et bien entendu, ils ne disent pas un mot sur les menaces de meurtre ouvertement proférées contre le Premier ministre et sa famille. Honte, honte et honte! »

Un exemple de cette manipulation de l’opinion, cette fois en provenance de la chaîne Hadashot 13, qui fait partie du même duopole : jeudi soir, la chaîne parlait de « milliers de manifestants » rue Balfour alors qu’il n’étaient que 200 à 250 au maximum, certes bruyants et les yeux emplis de haine, mais pas si nombreux.

L’ancien Premier ministre Ehoud Barak, qui ferait mieux de rester discret, a réagi à cette attaque : « L’accusé déraille complètement et perd tout contact avec la réalité. Le mouvement ‘Koumi Israël’ (Lève-toi Israël) et principalement ses jeunes, se lève avec une détermination émouvante, sur les ponts, à Césarée, à Balfour, avec un seul cri : ‘Netanyahou, ouste!’ Son échec détruit la vie de millions de citoyens. Ce ne’st pas ainsi que l’on dirige un pays. Démission immédiate! »

Ce genre de commentaires de la part de celui qui fut l’un des pires Premier ministres de l’Etat d’Israël ferait rire s’il n’était pas révoltant, surtout lorsque l’on sait les liens d’amitié qui liaient Ehoud Barak avec Jeffrey Epstein. Il faudrait aussi savoir si Ehoud Barak a un rapport avec ce mouvement « Koumi Israël » qui entend renverser le Premier ministre autrement que par la voie démocratique des urnes. Pour quelqu’un qui a créé un parti (mort-né) au nom d »Israël démocratique », c’est pour le moins singulier…

Photo Illustration