Un terroriste a tenté de poignarder deux gardes-frontières terroriste en Vieille ville de Jérusalem. L’un d’eux a été assez sérieusement blessé et soigné sur place. Le second policier a neutralisé le terroriste et l’a très gravement blessé. La police a fermé l’accès à toutes les entrées du mont du Temple.

Photo porte-parole de la police