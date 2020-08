Plusieurs milliers de personnes manifestent lundi soir à Jérusalem devant les studios de la Société de Radio-télévision. Ils protestent contre la diffusion de l’émission satirique « HaYehoudim Ba’im » (Les Juifs arrivent) qui dépasse toute les limites du bon goût et ridiculise les personnages bibliques, les valeurs de la tradition juive, les rabbins célèbres et l’histoire juive en général.

Cette manifestation réunit orthodoxes, sionistes-religieux, traditionalistes et non-religieux qui estiment tous que la liberté d’expression ne signifie pas pour autant que l’on puisse ainsi piétiner les fondamentaux du peuple juif et outrager ainsi ce qui a fait le peuple juif et ce qui l’a permis de se maintenir. Les manifestants demandent à ce que la chaîne Kan-11 (1ère chaîne) retire cette série des programmes ainsi que le site du ministère de l’Education qui l’a inséré !

Il s’agit d’une manifestation symbolique à plusieurs titres en comparaison avec d’autres manifestations qui se déroulent actuellement à Jérusalem, dans le sens où le public est particulièrement respectueux des consignes du ministère de la Santé, qu’il n’y a aucune expression de haine et que les messages qui y sont diffusés sont constructifs et non destructeurs. On y voit notamment de nombreuses pancartes portant des portraits déclarations de diverses personnalités politiques israéliennes de droite comme de gauche qui appelaient au respect de la Torah, de l’histoire juive et des valeurs juives. C’est sans doute la raison pour laquelle seule la chaîne patriote et traditionaliste Aroutz 20 couvre cet événement et que les trois grandes chaînes nationales la boycottent ou en parlent très peu alors qu’elles couvrent plus que généreusement les autres manifestations.

De manière globale, en comparant les deux manifestations, nous sommes en présence de deux conceptions antinomiques de la société israélienne.

Les Juifs arrivent !

Photos Yonatan Sindel / Flash 90