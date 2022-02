Chère Sœur, cher Frère, chère Amie, cher Ami,



Réservez-vous d’ores et déjà la soirée

du MARDI 22 Février 2022,

à 19 heures (heure israélienne),

à 18 heures (heure française).

La prochaine Visio-conférence organisée

par la Commission Culture de la Loge B’NAI B’RITH Robert GAMZON,

sera animée par Jonathan GOLDBERG

sur le thème :

« Plus ça avance, moins on avance…

Faits, chiffres et perspectives ».

Nombreux (ses) sont celles et ceux qui connaissent Jonathan GOLDBERG.

Installé à Jérusalem avec sa famille depuis 13 ans, ingénieur de formation, il a travaillé tant en France qu’en Israël dans la planification des infrastructures de transports et dans la mobilité urbaine.

Il représente actuellement en Israël le Groupe Thalès, grand groupe industriel français, qui a notamment des contrats pour la fourniture et l’installation à » Israel Railways « , de systèmes de signalisation et de communication pour le réseau ferré.

Jonathan GOLDBERG s’est, par ailleurs, occupé des études de la troisième ligne de tram de Jérusalem à venir.

C’est dire le très grand intérêt de cette conférence.



Les coordonnées de cette Visio-zoom sont les suivantes :