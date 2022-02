Un ancien haut responsable sécuritaire israélien a évoqué l’attitude actuelle de Vladimir Poutine face à l’Ukraine. Il explique que le président russe sait très bien lire la carte internationale et a compris la faiblesse du président américain Joe Biden et de son administration sur le plan des crises internationales : Iran, Afghanistan et Chine. Il estime que la politique étrangère actuelle suivie par les Etats-Unis est « naïve » car elle croit fermement dans la diplomatie et non dans la force, ce qui pousse des Etats totalitaires à agir comme bon leur semble. Cet ancien haut responsable voit un lien direct entre l’agressivité actuelle de Vladimir Poutine face à l’Ukraine et celle de la Chine dans le Pacifique et face à Taïwan, qui ont commencé après l’entrée en fonction de l’Administration Biden.

Sur la même longueur d’ondes, l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Dany Ayalon rappelle que deux crises internationales impliquant la Russie avaient surgi lorsqu’une administration américaine diffusait de la faiblesse : la guerre avec la Géorgie en 2008, à la fin de l’Administration Bush et l’annexion de la Crimée en 2014 sous l’Administration Obama.

Photo Hadas Parush / Flash 90