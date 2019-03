Aux divergences tactiques qui se font de plus en plus jour entre les équipes de stratèges au sein du parti Bleu-Blanc se rajoutent maintenant les incompatibilités idéologiques.

A une question posée lors d’un meeting à Rishon LeTzion à propos de la présence d’Avi Nisenkorn, ancien président de la Histadrout, sur la liste Bleu-Blanc, qui selon des sondages nuiraient à la nouvelle formation, l’ancien chef d’Etat-major Gaby Ashkenazy a répondu: “Effectivement, la présence d’Avi Nisenkorne est une sorte de problème. Nous en sommes conscients. Vous n’êtes pas la première personne à nous poser cette question. Nous n’avons pas l’intention d’introduire la politique de la Histadrout au sein du parti Bleu-Blanc. Mais je connais avi Nisenkorn, c’est un homme responsable”…

Voyant l’effet de désordre et manque de cohérence que peuvent avoir les propos de Gaby Ashkenazy, le parti Bleu-Blanc a rapidement publié un communiqué: “Avi Nisenkorn est un important leader social qui a été à l’origine de l’augmentation du salaire minimal, de l’amélioration des conditions d’emploi des personnes handicapées et de celles des employés en sous-traitance. Nisenkorn est aussi un dirigeant responsable car durant son mandat à la tête de la Histadrout il n’y a pas eu de grèves massives. Bleu-Blanc est en faveur d’une économie de marché mais dans laquelle le citoyen est au centre ainsi que les services publics auxquels il a droit: éducation, santé, aides sociales etc. La collaboration interne au sein de Bleu-Blanc est excellente et il y a une profonde estime mutuelle entre Gaby Ashkenazy et Avi Nisenkorn, malgré les fausses informations diffusées par Netanyahou qui est sous pression…..”.

Quand le n°4 de la liste parle ainsi du n° 5, peut-on parler de “collaboration excellente” et “d’estime profonde” à la tête de cette formation des plus hétérogènes?

Photo Noam Refkin-Fenton / Flash 90