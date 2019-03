Bientôt Pourim ce qui annonce aussi des jours de vacances pour nos enfants et les congés de Pessah en perspective… Pas de panique, notre pays regorge d’attractions pour nos bambins. L’une d’entre elles méritent particulièrement notre attention: le musée pour enfants de Holon. Une expérience à ne pas manquer, tant elle réconciliera vos petits avec le mot ”musée”. Nous vous proposons un avant-goût de ce lieu magique.

Un musée unique au monde

Le musée pour enfants de Holon a ouvert ses portes en 2001. Et ce ne sont pas moins de 3 millions de visiteurs qui ont parcouru ses allées depuis! Ce chiffre devrait suffire à prouver l’intérêt du lieu. Pourtant, nous avons voulu en savoir plus sur cet engouement.

Le musée est destiné aux enfants de deux ans et demi jusqu’à 120 ans (oui, il n’y a pas d’âge pour être un enfant dans ce cas…). Il est organisé en 10 parcours qui offrent tous des expériences variées, adaptées aux différents âges des visiteurs.

Ce qui en fait sa particularité, c’est sans aucun doute, la stimulation intellectuelle qu’il parvient à susciter chez l’enfant. L’approche pédagogique sur laquelle ont été pensées les expositions se basent sur des recherches théoriques et éducatives. Celles-ci ont montré que les enfants doivent se sentir acteurs pour engendrer des processus d’apprentissage et de changement. C’est ce que l’on appelle l’apprentissage par l’expérience. Et le musée de Holon en a fait sa spécialité.

Une expérience inoubliable

Grâce à l’utilisation des technologies modernes, l’enfant se retrouve propulsé dans une visite active qui lui parle au plus profond de lui: imagination, émotions sont au rendez-vous. Tout ceci est rendu possible par des expositions créées spécialement dans ce but et qui font de ce musée une structure éducative artistique suivant un fil conducteur tout au long de la visite.

Les guides, dont la plupart sont des comédiens, qui font le lien entre les expositions et le fil conducteur, enclenchent des processus de découverte et de changement qui font naitre une rencontre unique de l’enfant avec lui-même. Au croisement du jeu et du plaisir, l’enfant développe de nouvelles perceptions et modes de pensée.

Des expositions originales

Quelles sont les expositions au musée des enfants de Holon? “Le royaume du temps” pour les 4-6 ans, réflexion sur le cycle du temps avec Zig et Zag; ”La forêt magique”, pour les 6-8 ans, à la découverte du monde des sentiments; ”Les extra-terrestres” pour les 8-11 ans, les enfants doivent faire preuve d’imagination afin de se libérer de leurs ravisseurs extra-terrestres…; ”Les Beatles” pour toute la famille, à la découverte du groupe mythique; ”A propos des papillons” pour les 2,5-4 ans; ”Balade avec la chouette” pour les 2,5-4 ans, à la recherche de solutions pour surmonter sa timidité; ”Où est Mich” pour les 2,5-5 ans, les enfants réfléchissent sur leur relation avec leurs jouets.

Les trois dernières expositions sont consacrées aux enfants à partir de 9 ans et aux adultes: ”Dialogue dans l’obscurité”, avec des guides aveugles ou non-voyants; ”Invitation au silence”, avec des guides sourds et muets et ”Dialogue avec le temps”, sur les relations intergénérationnelles, avec des guides qui ont entre 70 et 85 ans.

Des thèmes attractifs, à la découverte de soi et de l’autre, présentés de façon ludique qui vous donneront des sujets de conversation sur le chemin du retour et bien après.

Pour toute visite, il est obligatoire de réserver à l’avance

www.childrensmuseum.org.il

Le musée se situe au Parc Pérès, à Holon

Crédit photos: Tal Kirshenbaum