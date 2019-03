Créer son entreprise est un projet qui peut paraitre fou. Les démarches sont nombreuses: de la vérification de la viabilité de l’idée jusqu’à sa mise en œuvre sur le long terme, le chemin est long. Ajoutons à cela le fait que pour les olim qui se lancent dans cette aventure, la langue, la culture administrative et les particularités du pays sont autant d’obstacles supplémentaires.

C’est pour pallier ces difficultés que Qualita et la mairie de Jérusalem ont confié à Sabine Aiache la charge d’accompagner, avec son service, ces olim francophones entrepreneurs à Jérusalem.

Le P’tit Hebdo: En quoi consiste l’aide que vous apportez?

Sabine Aiache: Nous conseillons et accompagnons les entrepreneurs dans toutes leurs démarches depuis l’émergence de leur projet jusqu’à sa réalisation et même une fois que leur entreprise est lancée. Les services sont gratuits et fournis en français. Nous commençons par examiner la faisabilité et la viabilité du projet. Pour ce faire nous nous basons sur plusieurs critères. A ce stade, nous retenons ceux qui nous paraissent pertinents. Puis nous accompagnons les entrepreneurs dans leurs démarches administratives et financières, dans l’obtention des différents permis. Nous élaborons avec eux des business plans et mettons à leur disposition nos réseaux. Nous proposons aussi des ateliers au HUB de l’emploi, certains en partenariat avec MATI, très adaptés aux futurs entrepreneurs. Le premier aura lieu le 31 mars. Ainsi, le chemin devient plus facile à traverser et plus rapide. Nous demeurons à la disposition des entrepreneurs même après l’ouverture de leur affaire, notre présence n’est pas limitée dans le temps, elle peut être sollicitée autant que nécessaire.

Lph: A qui est destiné ce programme d’accompagnement?

S.A.: A tous les Francophones qui désirent créer une entreprise à Jérusalem. Cela peut être des olim qui vivent dans la capitale ainsi que ceux qui sont installés en dehors. Ce programme s’adresse aussi aux Français qui souhaitent délocaliser leur entreprise à Jérusalem, sans pour autant vivre en Israël. Je suis, à cet effet, en France tous les 2 mois environ et je serai présente prochainement au salon de l’alya.

Lph: Le monde de l’entreprenariat est-il une bonne solution professionnelle pour les olim?

S.A.: Cela dépend, en premier lieu, de la personnalité de chacun. Nous étudions chaque demande au cas par cas, il n’y a pas de règle absolue. Cela étant, cela fait un mois et demi que notre département a ouvert et nous sommes énormément sollicités. Nous avons déjà, dans ce laps de temps, accompagné la création de 3 entreprises et nous traitons beaucoup de demandes. L’entreprenariat est un monde qui attire, c’est pour cela qu’il est indispensable de fournir des réponses adaptées. Notre département s’y attache quotidiennement et nous préparons une émission hebdomadaire sur Studio Qualita, qui apportera aussi des éléments aux futurs et actuels entrepreneurs.

s'inscrire aux ateliers qui débutent le 31/03

[email protected]

www.hub-emploi.org.il Tél: 02-5020444