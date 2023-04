Un attentat à l’arme à feu s’est déroulé ce matin (mardi) sur la route 60 près du carrefour de la Police britannique. Le terroriste a ouvert le feu, à partir de sa voiture, sur un groupe de coureurs qui participaient à une course à la mémoire des victimes de guerre et d’attentats, en ce Yom Hazikaron. Non loin de là, se tenait la cérémonie officielle du conseil régional du Binyamin.

Un Israélien de 28 ans a été blessé. Il a été transporté à l’hôpital, conscient, et avec des blessures de moyenne gravité.

Les forces de sécurité sont à la recherche du terroriste.

Israël Gantz, le président du conseil régional du Binyamin, a déclaré: »Le terrorisme ne nous arrêtera pas. La cérémonie se déroulera comme prévu. La présence juive se poursuivra dans sa voie héroïque et sioniste jusqu’à la libération de la terre. L’ennemi doit être combattu jusqu’au bout ».